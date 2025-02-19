600 كيلو سيرًا على الأقدام.. شاب يزعم المشي من سوهاج للجيزة: "عايز أدخل موسوعة جينيس"- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:

قال شاب يدعى محمد هاشم 22 عامًا حاصل على معهد علوم إدارية ويعمل نجار مسلح ابن قرية البواريك بالمنشأة جنوبي محافظة سوهاج، إنه بدأ خوض مغامرة المشي سيرًا على الأقدام من سوهاج للجيزة.

وزعم الشاب أن الهدف من رحلته التي انطلقت يوم 20 من شهر يناير الماضي، التعرف على عادات وتقاليد مدن ومراكز وقرى محافظات الصعيد، مشيرًا إلى أنه يوثق رحلته بصور تذكارية ومقاطع فيديو.

ولفت "هاشم" إلى أن أسرته عارضت في بداية فكرة الرحلة، لصعوبتها التي تقارب مسافتها الـ 600 كيلو متر، مضيفًا أنه الآن وصل محافظة بني سويف، وتابع أنه يبيت الليل في أحد الفنادق بالمدينة التي يصل إليها، وأن رحلته اليومية تبدأ الساعة التاسعة صباحًا وتنتهي الساعة السادسة مساءً.