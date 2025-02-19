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على مساحة 13 فدانا.. طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار

02:39 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار
  • عرض 7 صورة
    طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار
  • عرض 7 صورة
    طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار
  • عرض 7 صورة
    طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار
  • عرض 7 صورة
    طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار
  • عرض 7 صورة
    طرح الحديقة الدولية بالمنيا للاستثمار
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المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الحديقة الدولية التي تقع بمنطقة أبو فليو بشرق النيل، ضمن جولات المحافظ الميدانية، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، بهدف دراسة إمكانية إعادة تأهيلها وتطويرها والوقوف على سبل الاستغلال الأمثل للأصول وطرحها للاستثمار، غير المستغلة وتعظيم موارد المحافظة.

تابع المحافظ خلال جولته بالحديقة، التي تقع على مساحة 13 فدانا الحالة العامة للحديقة وتحقيق أفضل استفادة منها ودراسة طرحها للمستثمرين ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة منها لتشمل، مناطق ترفيهية وسياحية ومدينة ملاهي لأبناء المنيا، مما يعزز الموارد الذاتية للمحافظة وتحقيق رضا المواطن، واستمع المحافظ لشرح حول طبيعة العمل وعدد العاملين وحجم الإقبال والإيرادات خلال الفترة الماضية.

وأشار المحافظ أن المنيا وضعت رؤية متكاملة لتطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة بهدف خلق بيئة حضارية لائقة وتوفير متنفس طبيعي لاهالى المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة العمل على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

رافق المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة المنيا، والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
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