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جثة و5 مصابين في تصادم سيارتين على الصحراوي الغربي بالمنيا

11:51 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

إسعاف

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المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارتين ملاكي ونصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، بإصابات متنوعة ما بين كسور وسحجات وكدمات.

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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المنيا تصادم سيارتين مديرية أمن المنيا
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