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مصرع شاب وإصابة آخر في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

11:46 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

اسعاف

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخر، في حادث مروري، اليوم الأربعاء، بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصاب لمستشفى الخارجة التخصصي.

تبين انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قرية الزيات التابعة لمركز بلاط بطريق "الخارجة – الداخلة" أسفر عن وفاة محمد عزمي فراج، 35 عاما، ومقيم بقرية الزيات بمركز بلاط، وإصابة محمد عبد الوارث سمير، 21 عاما ومقيم بمركز الخارجة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى والمصاب لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وإيداع جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالحادث وجرى تحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصرع شاب انقلاب سيارة الوادي الجديد
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