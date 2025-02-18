"زمايله مزقوا وجهه بموس".. التحقيق في الاعتداء على تلميذ ابتدائي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

بدأت النيابة الإدارية بسوهاج التحقيق في الفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لولي أمر تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية التابعة للإدارة التعليمية بطهطا، والذي يتهم زميلين لنجله بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة "موس"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي بطول الوجه من الجانب الأيسر من العين حتى الأذن، على الرغم من تكرار شكواه لإدارة المدرسة من اعتداء التلميذين المذكورين على ابنه أكثر من مرة من قبل داخل المدرسة.

وقال الأب في الفيديو إنه حال اصطحابه ابنه والتوجه لمستشفى طهطا العام رفض الطبيب المتواجد حينها تقديم الرعاية الطبية، كما رفض نقله بسيارة إسعاف المستشفى، فتوجه من فوره لمستشفى سوهاج الجامعي بمدينة سوهاج الجديد، حيث تم إجراء عملية جراحية لنجله لرتق الجرح.

وقالت النيابة الإدارية بطهطا إنها بلاغا من الإدارة التعليمية بشأن الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذ المشار إليه، وباشر التحقيقات فيها محمد فيصل، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة، واستمع فيها لأقوال الشاكي، ولي أمر التلميذ، وللتلميذ المعتدى عليه، ولأقوال مشرف عام المدرسة، ومشرف الأمن بها.