الذكاء الاصطناعي ورعاية كبار السن.. انعقاد المؤتمر الدولي الثالث بتمريض الزقازيق

الشرقية ياسمين عزت:

عقدت كلية التمريض قسم تمريض المسنين، اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي الثالث تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والتمكين آفاق جديدة للرعاية الصحية لكبار السن"، وذلك بالمركز العلمي بمستشفى الجراحة الجديد، تحت رعاية د. خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، ود. إيهاب الببلاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

جاء المؤتمر بحضور د. نادية طه، عميد كلية التمريض، ود. شمس الأزهر شاه، نائب رئيس الجامعة الوطنية الماليزية، وكل من د. راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس التعليم والبحوث والاتصالات بمجلس الشيوخ المصرى، ود. كوثر محمود، نقيب التمريض، وعضو مجلس الشيوخ رئيسا شرف المؤتمر، ود. هانى مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ود. إيمان شكرى عبد الله، رئيس قسم تمريض المسنين ورئيس المؤتمر، ود. شيماء بديع، ود. رضا عبد الرحمن مقررا المؤتمر، وكل من د. صفية جمعة، ود. نهى جمال، سكرتير المؤتمر، فضلًا عن كوكبة من أساتذة الطب والتمريض من الجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى وتلاوة بعض آيات الذكر الحكيم، ثم عرض فيديو عن رؤية قسم تمريض المسنين، ورسالته، والمبادرات التى شارك بها، وأبرز الأنشطة الطلابية.

افتتحت المؤتمر د. إيمان شكرى معبرةً عن امتنانها بهذا المؤتمر الذى تنبثق أهميته من تماشيه مع أهداف الصحة العالمية، ودور التمريض في كل ما هو جديد ومتطور بمجالات التمريض لتعزيز استقلالية كبار السن واحتياجاتهم الفردية، والتى من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية، وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة فئة كبار السن، والتى تحتاج لرعاية خاصة، وتستوجب توظيف كل جديد لتقديم أفضل سبل العلاج لها.

من جانبه، عبر د. شمس الأزهر شاه، عن شكره للقائمين على المؤتمر الذى يعكس أحد التقنيات المهمة ودورها فى تطوير مهنة التمريض، مؤكدًا حرص الجامعة الوطنية الماليزية على التعاون المستمر مع جامعة الزقازيق لأجل الارتقاء بمستوى الخدمات التمريضية بالبلدين.

وفى السياق ذاته، أكد د. هانى جميعة أهمية تطبيقات AI فى تقديم الخدمات الطبية والتمريضية للمسنين، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تعد رفاهية بل هى ضرورة فى الوقت الحالي لملاحقة الركب التكنولوجي عبر التنبؤ بالحالات الحرجة للمسنين.

كما أكدت د. كوثر محمود أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تمثل طفرة فى إعادة تشكيل دور الممرضات في كثير من النواحي؛ مما يسهم في توفير الوقت لرعاية المرضى بشكل مباشر للعمل بكفاءة وإنتاجية أكبر، مشيرة إلى أن الجميع سوف يمر بتلك المرحلة العمرية التى تتطلب العمل الحقيقى لتوفير أحدث أساليب التمريض، كما أوضحت دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية كبار السن؛ إذ تَمَّ إنشاء هيئة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد انطلقت بعدد من المحافظات، وهى مستمرة لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبها، تطرقت د. راندا مصطفى، إلى حق المسنين فى الحصول على كامل حقوقهم الطبية والنفسية؛ كتحسين حالات ضعف الذاكرة، ومتابعة الأمراض المزمنة؛ كالسكر، والضغط، وكذلك مساعدة هيئة التمريض على التشخيص، وهو ما يمكن أن يتحقق عبر تطبيقات AI، موضحة المهارات التى يتعين على القطاع التمريضي اكتسابها للنجاح فى العمل فى بيئة الرعاية الصحية المعززة بالذكاء الاصطناعي سواء المهارات الفنية، أو مواكبة التطور المستمر، وامتلاك مهارات التفكير النقدي عند تقييم النتائج.

ولفتت د. نادية طه، إلى أن كلية التمريض تفخر بإقامة مثل هذه المؤتمرات الثرية التى تستضيف من خلالها خبراء ومتخصصين يشاركون بخبراتهم وأبحاثهم فى تطوير مجال التمريض، وربطه بأحدث المستجدات العلمية، مشيرة إلى احتواء المؤتمر على عدد من المحاور القيمة التى تتماشى مع رؤية مصر 2030، على نحو يفيد المختصين، ويسهم فى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، موجهة الشكر للجنة المنظمة للمؤتمر من أعضاء هيئة التدريس، واتحاد الطلاب.

تضمن المؤتمر عدة محاور وجلسات علمية ثرية متميزة، تضمنت مناقشة اتجاهات وتحديات تمكين الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية لكبار السن، وما يحمله من إيجابيات وسلبيات تسهم في تحسين جودة حياة كبار السن، فضلًا عن التطرق إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما ستحققه لمستقبل الرعاية الصحية لكبار السن، ودور مقدمي الرعاية لكبار السن في ظل التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر، أن هذا المؤتمر يعد الخامس محليًّا والثالث دوليًّا، ويأتى بالتعاون مع الجامعة الوطنية الماليزية للوصول إلى أفضل سبل توظيف تقنيات AI لخدمة كبار السن على الصعيدين المحلي والدولي.