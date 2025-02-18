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بورسعيد تبحث تنفيذ برامج لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتعزيز الوعي الرقمي

11:56 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

جانب من الاجتماع

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

التقى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بأعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناقشة سبل تعزيز حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وتعزيز الوعي الرقمي.

وشهد اللقاء مناقشة الآليات اللازمة للتصدي لمخاطر الإنترنت، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال وأولياء الأمور. كما جرى الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتطوير مهاراتهم في التعامل مع تحديات العصر الرقمي.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والمجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية النشء من المخاطر الإلكترونية، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق بيئة رقمية آمنة للأطفال في المحافظة.

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بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي مخاطر الإنترنت
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