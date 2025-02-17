بتخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض "أهلًا رمضان" في شبرا الخيمة (صور)

سكرتير عام الاتحاد العام للغرف التجارية يلتقي زوار معرض "أهلًا رمضان" في

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، يرافقها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، معرض "أهلا رمضان" في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

يأتي المعرض في إطار خطة الوزارة لافتتاح معارض "أهلًا رمضان" في جميع المحافظات، والتي توفر مستلزمات غذائية وسلعًا استراتيجية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالمحال العامة.

شهد الافتتاح حضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وحلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن المحافظة تسعى إلى الانتهاء من تجهيز معارض "أهلا رمضان" في مختلف المدن والمراكز لتلبية احتياجات الأسر المصرية بأسعار مخفضة تتراوح بين 10 و30% مقارنة بأسعار المحال التجارية والجملة.

وأشار حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إلى أن عدد معارض "أهلا رمضان" بالقليوبية بلغ 9 معارض رئيسية، بالإضافة إلى 70 شادرًا، مع استعدادات لتجهيز 8 معارض رئيسية أخرى، إضافة إلى 126 منفذًا ثابتًا ومتحركًا و125 سلسلة تجارية وهايبر ماركت تشارك في المعرض بتخفيضات.

كما لفت إلى أن وزارة التموين توفر اللحوم المجمدة والطازجة بأسعار مخفضة عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ويشارك في المعرض 30 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي إطار الإجراءات الرقابية، تم تشكيل مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة والتصدي لأي مخالفات، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة ضخ السلع الغذائية عبر المعارض.