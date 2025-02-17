محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير ملعب استاد المنصورة -صور

بعد ساعات من افتتاحها.. زيارة مفاجئة لمحافظ الدقهلية تكشف كارثة في وحدة

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الكفاءة الجارية بملعب استاد المنصورة الرياضي، للوقوف على معدل الانجاز، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال للافتتاح خلال احتفالات الدقهلية بعيدها القومي خلال هذا الشهر، كهدية لأبناء الدقهلية الذين يستحقون كل العطاء.

وأوضح محافظ الدقهلية، أن أعمال المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة استاد المنصورة، تشمل أرض الملعب، وتراك ألعاب القوى، وشدد على الالتزام بالمواصفات والمعايير الدولية لاعتماد الملعب من الاتحاد المصري لكرة القدم والحصول على الاعتماد الدولي، وأكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ لافتتاح الأعمال خلال احتفالات الدقهلية بالعيد القومي هذا الشهر.

وكلف محافظ الدقهلية الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، بسرعة الانتهاء من إجراءات البدء في المرحلة الثانية والتي تشمل أعمال تطوير المقصورة الرئيسية والمدرجات، وغرف خلع الملابس عقب الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى مباشرة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر للدكتور محمود عبد الهادي مدير عام المنشآت الرياضية بالدقهلية، على حسن الأداء والمتابعة، وحسن أداء العاملين ومعدل الأداء، وأكد للاستاذ أحمد موافي عضو مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة، بالتعاون والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة، قائلاً أنتم كيان واحد والجميع يعمل لخدمة أبناء الدقهلية.