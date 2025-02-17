نقل تجار الحبشي إلى ماقوسة.. ومحافظ المنيا: كان اختبار حقيقي لشخصيتي -فيديو وصور

المنيا- جمال محمد:

بدأ سوق ماقوسة الجديد في محافظة المنيا، اليوم الاثنين، في استقبال تجار الجملة بعد نقلهم من سوق الحبشي القديم، ضمن خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية.

ويضم السوق الجديد والذي جرى إنشاؤه منذ 15 عامًا ولم يستغل، نحو 364 شادراً و14 ثلاجة خضار وفاكهة، وسبق وأن تم إنشاؤه عام 2010، ولم يتم تشغيله طوال السنوات الماضية.

من جانبه تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، السوق صباح اليوم، والتقى بالتجار، وأكد أنه تم تجهيز هذا الموقع بعد التنسيق بين محافظة المنيا ووزارة الأوقاف والغرفة التجارية، بهدف تقديم سوق حضاري يليق بالمواطن المنياوي ويخفف الضغط عن وسط المدينة، وسيتم تدعيم السوق بخدمات أمنية، ومكتب بريد، وخطوط تليفونات وانترنت، وعدادات كهرباء وماء، وكذلك مخاطبة المرور لعمل خط سيرفيس، فضلاً عن توفير ٢ أتوبيس نقل جماعي بالمجان للمواطنين لشراء احتياجاتهم.

أشار كدواني إلى أن السوق الجديد يمثل نقلة نوعية لحركة التجارة والتسوق في المحافظة، ويسهم في تيسير الحركة المرورية وتوفير بيئة ملائمة للبائعين والمشترين على حد سواء .

وأوضح المحافظ أن تشغيل السوق بعد 15 سنة توقف كان بمثابة الاختبار الصعب له، مضيفاً خلال كلمته اليوم للصحفيين " ده كان اختبار حقيقي لشخصيتي".

وأضاف كدواني: "مش جايين نقطع عيش التجار، ولكن العشوائية اللي كانت في السوق القديم لن تحدث مجدداً ط، وطوال تواجدي في المنيا لا يعتقد أحد أنه سيعود مرة أخرى للسوق القديم .. "دي صفحة واتقفلت".