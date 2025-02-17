133 طالبًا يتنافسون في بطولة كأس الشهداء لخماسي كرة القدم بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية التي تعزز شخصية الطلاب وتنمي فيهم روح التنافس والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن بطولة كأس الشهداء لخماسي كرة القدم تُقام تخليدًا لذكرى الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن، وترسيخًا لقيم الولاء والانتماء لدى الشباب.

كما شدد على استمرار الجامعة في دعم الفعاليات الرياضية التي تسهم في تطوير القدرات البدنية والذهنية للطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البطولة شهدت مشاركة 133 طالبًا موزعين على 19 فريقًا يمثلون مختلف كليات الجامعة، مما يعكس تزايد الإقبال على الأنشطة الرياضية.

وأضاف أن منافسات الدورين الـ 32 والـ 16، أُقيمت بالفعل، فيما ستُجرى مباريات دور الثمانية اليوم الاثنين 17 فبراير، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقًا وفقًا لجدول التزامات الجامعة.

تُقام البطولة تحت الإشراف العام للدكتور محمد عبد النعيم عثمان، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمود إبراهيم شعيب، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد مصطفى الباز، منسق عام أسرة “طلاب من أجل مصر”.

كما شهدت الفعالية مشاركة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، حيث نظمتها أسرة “طلاب من أجل مصر” في إطار جهود الجامعة لتعزيز النشاط الرياضي بين طلابها وخلق بيئة تنافسية تدعم روح التحدي والإصرار على النجاح.