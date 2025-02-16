محافظ أسيوط يتفقد مركز التدريب المهني ببني غالب -صور

أسيوط- محمود عجمي:

تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مركز التدريب المهني المتطور بقرية بني غالب، بهدف تشجيع الشباب والفتيات على الاستفادة من الدورات التدريبية في تعلم الحرف والمهن المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة على سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، وصبره عبد العليم، مدير المركز، والمهندس شنودة صليب، نائب رئيس مركز أسيوط.

استعرض المحافظ ورشة المشغولات والصناعات اليدوية "مشغل التفصيل والخياطة"، مشيداً بجودة ودقة المنتجات المصنعة. كما تفقد ورش ومعامل الحاسب الآلي، التبريد والتكييف، صيانة المحمول والأجهزة المنزلية، النجارة، السيارات، اللحام، السباكة، والتوصيلات الكهربائية، واطمأن على جاهزية الورش وتوافر المعدات اللازمة لتنفيذ برامج تدريبية تساهم في إعداد فنيين ومتدربين على مستوى عالٍ من الكفاءة.

تابع المحافظ بعض الورش التدريبية في مجال الحياكة والتطريز، ووجه بتوفير التسهيلات لمساعدة المتدربات على تسويق منتجاتهن وعرضها في المعارض الدائمة والمؤقتة داخل المحافظة وخارجها، بما في ذلك معارض الزي المدرسي لتحقيق عائد مادي للمتدربين وخريجي البرامج التدريبية.

كما تفقد ورشة الحاسب الآلي وتعرف على البرامج المقدمة للمتدربين ومدى ارتباطها باحتياجاتهم المهنية.

وجه أبو النصر بتطوير برامج التدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشيداً بالورش التدريبية بمركز التدريب المهني المتطور، وقدم الشكر لوزير العمل محمد جبران على دعمه للمحافظة، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للمتدربين من الشباب والفتيات، مع تكريم المتميزين منهم ومنحهم فرص عمل في شركات القطاع الخاص.

وفي نهاية الجولة، كرم المحافظ الفتيات اللاتي حصلن على التدريب، والبالغ عددهن 16 فتاة، وسلمهن شهادات اجتياز الدورة التدريبية.

أوضح على سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن المديرية تنفذ عدداً من الدورات الأخرى للشباب في مناطق إقامتهم على مهنة التفصيل والخياطة بمركزي أبنوب وأبوتيج عن طريق العربة المتنقلة، كما يتم التجهيز لتنفيذ خمس دورات لأبناء مدارس الصم بنين وبنات من مراحل التعليم النهائية ضمن بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.