جنوب سيناء تحصد المركز الأول في بطولة الجمهورية للياقة التنافسية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، إن المحافظة حصلت على المركز الأول في بطولة الجمهورية للياقة التنافسية، واستطاع المشاركين في البطولة حصد ذهبيتين وسط منافسة قوية، وهم ياسين جمعة حسن، مواليد 2009، و محمد إسلام محمد، مواليد 2006.

وقدم فتحي، التهنئة إلى فريق جنوب سيناء الذي شارك في البطولة، مشيدًا بدور اللاعبين الذين حرصوا على تحقيق المركز الأول بالبطولة، كما أشاد بدور الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في دعم الشباب وتشجيعهم لتنمية مهاراتهم المختلفة خاصة في مجال الألعاب الرياضية.

وأشار إلى أن فعاليات النسخة الثانية من بطولة الجمهورية للياقة البدنية والتنافسية أطلقها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنادي الزهور بالتجمع الخامس، وجرى تنظيمها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 26 محافظة.

وأوضح أنه قام بتنظيم البطولة الإتحاد المصري لرياضات الشارع واللياقة البدنية والتنافسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للياقة البدنية والتنافسية IF3، بمشاركة 7 هيئات رياضية، وهم "الزهور، الاتحاد السكندري، سيتي كلوب، التوفيقية، السلام، 15 مايو، والحضارات"، وتضمنت نظام اللاعب الحر، و أبطال المشروع القومي للياقة البدنية بكافة المراحل السنية للياقة التنافسية من عمر 5 سنوات وحتى الرواد "أكبر من 40 عامًا".