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مراعاة للبُعد الإنسانى.. تعليم الشرقية تتراجع عن عقوبة المعلمين في واقعة الورد والقبلة

05:07 م السبت 15 فبراير 2025

وزارة التربية والتعليم

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الشرقية -ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إعادة التحقيقات في واقعة تقبيل وكيل مدرسة ثانوية ليد زوجها مدير مدرسة ابتدائية وإهدائه باقة ورود في طابور الصباح، وذلك مراعاة للبعد الإنساني في إطار الالتزام بالقواعد والتعليمات.

وجاء بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بقيادة محمد رمضان وكيل الوزارة عبر الصفحة الرسمية فيس بوك للمديرية كالتالي:

"مراعاة للبعد الإنساني وكيل أول تعليم الشرقية يصدر قرار بإعادة التحقيقات لكل من أشرف سمير مدير مدرسة الحاجة نزيهة السماح الابتدائية ورضا إبراهيم جاد وكيلة مدرسة وكيلة مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية في إطار الالتزام بالقواعد والتعليمات".

وأوضحت المديرية أنه إشارة إلى التحقيقات الصادرة من الشئون القانونية بإدارة الحسينية التعليمية والقرارات الصادرة بشأن المعلمين الزوجين، أصدر محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم تعليمات إلى مدير إدارة الحسينية التعليمية بإعادة التحقيقات مراعاة للبعد الإنساني لإلغاء قرار الجزاء الموقع عليهما.

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وزارة التربية والتعليم الشرقية عقوبة المعلمين
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