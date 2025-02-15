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توزيع 119 حاوية معدنية جديدة لدعم ورفع مستوى منظومة النظافة بالدقهلية

04:19 م السبت 15 فبراير 2025
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    الحاويات المعدنية الجديدة
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    الحاويات المعدنية الجديدة
  • عرض 4 صورة
    الحاويات المعدنية الجديدة
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الدقهلية- رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتوزيع الدفعة الرابعة من الحاويات المعدنية الجديدة لجمع القمامة وتبلغ 119 حاوية معدنية جديدة لدعم ورفع مستوى منظومة النظافة، وتوزيعها على مراكز، السنبلاوين وطلخا وبلقاس وشربين، وتوزيعها على شوارع هذه المراكز.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالحي المقترح وزيادة عدد المعدات والأدوات العاملة فيه.

وأضاف محافظ الدقهلية أن حاويات جمع القمامة الجديدة التي دخلت الخدمة حتى اليوم بلغت 380 حاوية، وتأتي لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأشار إلى ضرورة المتابعة اليومية لحالة النظافة العامة بشوارع المدينة والمراكز والقرى، حرصا على المظهر الجمالي للشوارع، وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

ومن جهته أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أنه تم توزيع الحاويات الجديدة، مركز بلقاس 20، مركز شربين 20، مركز طلخا 29، مركز السنبلاوين 50، وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على المراكز لدعم منظومة النظافة فيها.

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الحاويات المعدنية الجديدة الدقهلية منظومة النظافة
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