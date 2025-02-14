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"زقه على الأرض مات".. خلاف على إيجار محل يكتب نهاية مسن فى طنطا

09:36 م الجمعة 14 فبراير 2025

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

شهدت منطقة نايف عماد بمدينة طنطا محافظة الغربية، وفاة شخص، في العقد السادس من العمر، إثر خلاف مع آخر على إيجار محل.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ بوفاة مسن بعد أن طرحة المتهم أرضا بسبب مشادة كلامية بينهما حول إيجار محل بمنزل المتوفى.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف، وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعى "مدحت محمد" توفي بعد أن طرحة المتهم أرضا عند محاولة المجني عليه منعه من فتح المحل نظرا لانتهاء عقد الإيجار.

ونقلت سيارة الإسعاف جثة المجني عليه إلى المشرحة، واتخذت قوات الأمن الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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منطقة نايف عماد وفاة شخص مديرية أمن الغربية مشادة كلامية عقد الإيجار
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