لقاء موسع بالأقصر لمناقشة خطط تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية- صور

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الأقصر - محمد محروس:

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا اليوم الجمعة، بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور صلاح رشوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة سبل تطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس النواب: النائب بهجت الصن، النائب باهي أمين، النائبة زينب السلايمي، والنائبة أماني الشعولي، إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ: النائب محمد عطالله، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوي.

وتناول اللقاء عدة ملفات محورية، أبرزها خطة تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية بالمحافظة، وسبل توفير الدعم اللازم لتحسين بنيتها التحتية، إضافة إلى مناقشة المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في التنمية المجتمعية.

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين الوزارة والجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق رؤية الدولة في دعم الشباب وتوفير بيئة رياضية متطورة، مشيدًا بالدور المحوري لنواب البرلمان في نقل احتياجات المواطنين والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبه، شدد محافظ الأقصر، على أهمية الشراكة بين مختلف الجهات لدعم قطاع الشباب، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير الموارد اللازمة لتطوير المنشآت الرياضية وتعزيز الأنشطة التي تسهم في تنمية المهارات الشبابية.

وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لمتابعة تنفيذ المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة، مع التأكيد على عقد لقاءات دورية لمناقشة المستجدات والتحديات والعمل على حلها.