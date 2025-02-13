السويس تطلق أولى شاحنات المساعدات إلى غزة (صور)

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السويس - حسام الدين أحمد:

أطلقت محافظة السويس أولى شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محملة بالملابس والأدوية والبطاطين، ضمن قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وتابعت القيادات التنفيذية إرسال المساعدات، بمشاركة سبع جمعيات أهلية، وخمس شركات، ونقابة مهنية، في إطار الجهود المجتمعية لدعم الفلسطينيين.

وأكدت القيادات أن هذه القافلة تأتي في إطار الدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة.