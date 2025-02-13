محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تجفيف المياه الجوفية بالكيلو 2

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من مشروع إنشاء شبكة تجفيف المياه الجوفية بمنطقة كيلو 2 (قرية الحجاز)، بهدف القضاء نهائيًا على تجمعات المياه الجوفية والسطحية التي تعاني منها المنطقة منذ سنوات.

وأوضح المهندس أحمد الشيمي، مدير عام الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المرحلة الثانية تشمل معالجة تجمعات المياه بالمناطق الطرفية، خاصة بجوار زراعات مركز البحوث وسور الجلاء، حيث تتسبب المياه المتسربة من الزراعات في تكوّن تجمعات داخل المناطق السكنية.

وأشار إلى الانتهاء من إنشاء البيارة الرئيسية ومد خط الطرد، مع استمرار تنفيذ الخطوط الداخلية لضمان تصريف فعال وآمن للمياه الجوفية.

وكانت المرحلة الأولى من المشروع قد اكتملت قبل عام، وشهدت تشغيل شبكة تجفيف المياه بطول 8 كيلومترات، شملت إنشاء خط فلترة متكامل بقرية الحجاز، مما أسهم في خفض منسوب المياه الجوفية والسطحية، بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء بالطريق الدائري عبر الدفع النفقي أسفل ترعة بورسعيد.

ولضمان السلامة العامة، تم إنشاء أسوار حول البيارة الرئيسية، وتركيب أغطية محكمة ولوحة تحكم كهربائية، مع الالتزام بمعايير السلامة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال.

من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ليكتمل المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في تحسين بيئة منطقة كيلو 2، وتوفير حلول مستدامة لمشكلات الصرف ومعالجة المياه الجوفية.