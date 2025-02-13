ضبط 4 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي فى القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة على أحد المصانع غير المرخصة بالقناطر الخيرية، وذلك لضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تشديد الرقابة الصحية على جميع متداولي الأغذية على مستوى المحافظة دون استثناء.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أن الحملة جاءت في إطار حرص المديرية على مراقبة المنشآت الغذائية من أجل التأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك، وبناءا على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

جاء ذلك بتنسيق الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، وبيشوي نسيم مراقب أول الأغذية بالمديرية، وتمت المداهمة تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية.

وخلال الحملة جرى ضبط 4 أطنان مخللات بها تغيرات بخواصها الطبيعية وتظهر عليها علامات تلف واضحة، هذا وقد تم سحب عينات من المنتجات الموجودة بالمصنع وإرسالها إلى المعامل لفحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وجارى العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما جرى تحرير محضر لعدم استيفاء المصنع للشروط الصحية.

كما جرى تحرير محضر لأحد العمال لعدم حمله شهادة صحية، وتم التوصية بغلق المصنع لإدارته بدون ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة وصحة المواطنين، وشارك بالحملة من مكتب مراقبة الأغذية بالقناطر الخيرية إبراهيم الجمل رئيس المكتب، ورضا عبد المنعم، وأحمد عبد الرازق، ومحمد سعيد مفتشو الأغذية.