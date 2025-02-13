إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة ميكروباص وملاكي فى الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق طناح ميت فارس أمام كوبري طناح القديم.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث تصادم، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف، وبالفحص تبين إصابة: " السيد أسامة المتولي لبيب 30 عاما، ومقيم قرية بطرة مركز طلخا، ومصاب بنزيف بالأنف واشتباه مابعد الارتجاج، وأسامة أشرف شحاتة محمد 33 عاما، مقيم قرية بطرة ومصاب بكدمات بالصدر والوجه واشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد رمضان صابر جاد الرب 11 عاما، مقيم بطرة مصاب بكدمة بالذراع الايسر، ومنى السيد محمد سعد 40 عاما،ومصاب بكسر باليد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، ويحيى زكريا محمد حسن 32 سنة طلخا ومصاب بكسر بالضلوع وخلع بالكتف الأيسر.

جرى نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.