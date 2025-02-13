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بالصور- مكتبة الإسكندرية تستقبل حاكم ولاية بينانج الماليزية وزوجته

11:39 ص الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل حاكم ولاية بينانج الماليزية
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل حاكم ولاية بينانج الماليزية
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل حاكم ولاية بينانج الماليزية
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل حاكم ولاية بينانج الماليزية
  • عرض 6 صورة
    مكتبة الإسكندرية تستقبل حاكم ولاية بينانج الماليزية
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الإسكندرية - محمد البدري:

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس؛ حاكم ولاية بينانج الماليزية "تون داتو سري أحمد فوزي بن عبد الرزاق" وزوجته، ونائب رئيس وزراء ولاية بينانج، يرافقهم وفد رسمي رفيع المستوى من دولة ماليزيا.

ترأس استقبال الوفد الزائر هبة الرافعي؛ القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية والإعلام بمكتبة الإسكندرية، حيث اصطحبت الضيوف في جولة تفقدية تعرفوا فيها على المكتبة وقطاعاتها المختلفة، كما أهدت حاكم ولاية بينانج نسخة من كتاب "ذاكرة الإسكندرية الفوتوغرافية".

زار الوفد قاعة الاطلاع الرئيسية، حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية والموارد المعرفية، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل معرض الإسكندرية عبر العصور، معرض محمد حسنين هيكل، كسوة الكعبة المشرفة، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما حضر الوفد عرض بالبانوراما الحضارية.

وعبر حاكم بينانج الماليزية والوفد المرافق له عن إعجابهم بما شهدوه من إمكانيات حديثة وتقنيات متطورة في المكتبة، وأكدوا أنها تمثل نموذجًا رائدًا وفريداً في نشر الثقافة والمعرفة، مشيرين إلى دورها البارز في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

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مكتبة الإسكندرية الإسكندرية ولاية بينانج الماليزية
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