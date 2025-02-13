بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الوليدية الإعدادية بنات

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أسيوط- محمود عجمي:

زار اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، مدرسة الوليدية الإعدادية بنات بشارع السوق في حي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة سير العملية التعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثاني؛ تأتي هذه الزيارة في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والتجريبية، والتأكد من انتظام الدراسة بها.

رافق المحافظ خلال الزيارة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وطارق الدسوقي، مدير إدارة أسيوط التعليمية، وأماني صلاح، مديرة المدرسة.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد الفصول الدراسية للصفوف الثلاثة بالمرحلة الإعدادية، حيث اطمأن على انتظام الدراسة. كما تفقد حجرات الأنشطة وأجرى حواراً مع الطالبات حول أهمية الانتظام في الحضور والاجتهاد في الدراسة، مشدداً على ضرورة تدوين الملاحظات ومناقشة المعلمين لتحقيق أقصى استفادة من التحصيل الدراسي.

وهنأ المحافظ الطالبات بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني وقرب حلول شهر رمضان، متمنياً لهن التوفيق والنجاح. وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهد في تحصيل الدروس والتسلح بالعلم لبناء الوطن ورفعته.

استمع المحافظ إلى شرح من مديرة المدرسة حول الفصول الدراسية التي يبلغ عددها 22 فصلاً، ويبلغ إجمالي عدد الطالبات 1040 طالبة خلال العام الدراسي الجاري.

وأكد محافظ أسيوط على ضرورة تقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للطلاب، وغرس روح الانتماء وحب الوطن لإعداد جيل قادر على قيادة الوطن واستكمال أعمال البناء والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة. كما شدد على متابعة انتظام الدراسة في كافة مدارس المحافظة، وتقديم مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية، وتوفير الدعم والرعاية للطلاب لممارسة الأنشطة المختلفة.

وجه المحافظ بضرورة تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية بانتظام، وضمان نظافة الفصول، وتفعيل لائحة التحفيز والانضباط المدرسي، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحفيز الطلاب على الانتظام والتحصيل الدراسي.