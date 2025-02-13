بالصور.. محافظ أسيوط يشهد قرعة علنية لترخيص 150 سيارة تاكسي

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أسيوط - محمود عجمي:



شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، فعاليات القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 150 سيارة تاكسي للعمل بنطاق المحافظة.

أقيمت الفعالية في أرض الملاعب بحي شرق مدينة أسيوط، في إطار جهود المحافظة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة البنية التحتية، وتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير وسائل نقل ملائمة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

حضر الفعالية الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار إسلام عوض، مستشار المحافظ لشئون الإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين.

أكد المحافظ أن عملية القرعة تمت بشفافية كاملة وفقاً للمعايير والضوابط الموضوعة، حيث تقدم للقرعة 1426 متقدماً، وتم اختيار 150 فائزاً و150 احتياطياً. وأوضح أن القرعة ستستكمل يوم الخميس 13 فبراير لاختيار الفائزين بخطوط سير جديدة لعدد 100 سيارة سرفيس (ميكروباص - تمناية).

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين قطاع النقل والمواصلات، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق رضا المواطنين. وأكد أن خدمة المواطنين تأتي على رأس أولوياته، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

في ختام الفعالية، عبر الفائزون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظة على جهودها في تحسين خدمات النقل والمواصلات، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مستوى الخدمة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظة أسيوط قد أعلنت في وقت سابق عن تلقي طلبات التقدم لخطوط سير جديدة لسيارات سرفيس وتاكسي ابتداءً من 23 نوفمبر 2024 ولمدة 15 يوماً، لعدد 70 سيارة ميكروباص و30 سيارة تمناية و150 سيارة تاكسي، وفقاً للشروط المعلنة.