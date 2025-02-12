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"تموين الشرقية" تعلن إقامة 33 معرض أهلًا رمضان و18 سيارة متحركة

07:15 م الأربعاء 12 فبراير 2025
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  • عرض 5 صورة
    معارض أهلا رمضان بالشرقية
  • عرض 5 صورة
    معارض أهلا رمضان بالشرقية
  • عرض 5 صورة
    معارض أهلا رمضان بالشرقية
  • عرض 5 صورة
    معارض أهلا رمضان بالشرقية
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الشرقية -ياسمين عزت

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، عن افتتاح عدد من معارض أهلًا رمضان من الإجمالي المستهدف افتتاحه في مدن المحافظة، فضلًا عن افتتاح شوادر وإطلاق سيارات تجوب القرى والمدن.

وأوضحت المديرية أنه جار الانتهاء من افتتاح نحو 33 معرض أهلًا رمضان، وتم الافتتاح الفعلي لمعارض بـ4 مدن شملت ههيا، الصالحية الجديدة، ديرب نجم، والإبراهيمية، فضلًا عن إطلاق سيارات تجوب القرى والمدن يبلغ عددها نحو 18 سيارة، بمساهمة شباب الخريجين.

وأضافت أنه جار الانتهاء من افتتاح كافة المعارض المستهدف إقامتها في المدن المتفرقة بالمحافظة، لافتة إلى مشاركة عدد من الهايبرات والسلاسل التجارية في تخفيض أسعار السلع بنسبة تصل 30%.

وأشارت المديرية إلى المدن والمناطق التي يقام فيها معارض أهلًا رمضان، وتشمل ههيا تضم 2 معرض، الصالحية الجديدة 2 معرض، بينما تضم

كفر صقر 3 معارض، والإبراهيمية 2، الحسينية 3 معارض، وتضم مشتول السوق 3 معارض، أما منيا القمح تضم 4 معارض، وتضم العاشر من رمضان 3 معارض، والزقازيق 2 معرض.

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معارض أهلا رمضان تموين الشرقية بمحافظة الشرقية شوادر للسلع الأساسية شهر رمضان
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