باغته في السجود.. شاب يطعن مواطنا أثناء الصلاة داخل مسجد بأسوان

أسوان – إيهاب عمران:



اعتدى شاب على مواطن بسلاح أبيض، أثناء أداء صلاة الظهر اليوم الأربعاء، داخل مسجد ساحة المدينة في أسوان.

وقال شاهد عيان، إن شاب لا يتعدى عمره 18 سنة، طعن مواطنا أثناء أداء صلاة الظهر داخل مسجد ساحة المدينة، بعد ان استغل سجوده وباغته بطعنه من سلاح أبيض ثم فر هاربا.



وأضاف شاهد العيان أن الأهالى أسرعوا خلف الشاب وتمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة، وجرى تحرير المحضر اللازم ومعرفة ملابسات ودوافع قيام الجانى بالتعدى على المجنى عليه.









