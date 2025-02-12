1540 سوريًا غادروا مصر عبر ميناء نويبع في يناير وفبراير

التريلا سقطت من فوق الكوبري.. تصادم مروع بين 3 مركبات في أسوان- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

يواصل ميناء نويبع البحري استقبال رحلات الأشقاء السوريين العائدين إلى بلادهم عبر الخط الملاحي "نويبع - العقبة" بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبلغ عدد السوريين العائدين عبر ميناء نويبع 1540 مسافرا منذ بداية العام الجاري، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل عودتهم بأمان.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية غادر خلال شهر يناير 1048 فردًا، بينما شهد شهر فبراير حتى الآن مغادرة 492 فردًا، موزعين على الأسبوع الأول والثاني، حيث غادر 270 فردًا في الأسبوع الأول، و129 فردًا يوم الأحد، و93 فردًا يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني.

وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الهيئة تواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان سلاسة الإجراءات وتسريعها، مع الالتزام بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمغادرين.

وأشار إلى أن تلك الجهود تعكس حرص الدولة المصرية على دعم الأشقاء السوريين، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان عودة منظمة وآمنة.

وفي هذا السياق، تواصل هيئة موانئ البحر الأحمر تنفيذ خطط تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة، بما يعزز كفاءة الموانئ المصرية ودورها المحوري في دعم حركة النقل البحري والجهود الإنسانية في المنطقة.