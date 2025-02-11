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صقيع وغيوم.. طوارئ في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية - صور

04:52 م الثلاثاء 11 فبراير 2025
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.

كانت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعرضت إلى موجة من الطقس السئ ما بين رياح خفيفة إلى متوسطة مع انخفاض في درجة الحرارة أدى إلى وجود موجة صقيع شديدةو غيوم في سماء المحافظة.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة برفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية.

ووجه باتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة صفايات الأمطار والصرف الصحي، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي جرى تغطيتها.

وشدد على جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي شهدت سقوط أمطار.

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الطقس كفر الشيخ سوء الأحوال الجوية
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