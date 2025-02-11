مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة – القصاصين، بمنطقة الدواويس.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا بالحادث، ووجه اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال الأجهزة الأمنية إلى الموقع لمعاينة الحادث والوقوف على ملابساته.

كما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.