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"الأقصر عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث".. احتفال ضخم في معبد حتشبسوت أبريل المقبل

02:13 م الإثنين 10 فبراير 2025

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الأقصر - محمد محروس:

قال المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إن معبد حتشبسوت سيشهد خلال شهر أبريل المقبل احتفالية ضخمة لتسلم جائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ بديوان عام المحافظة بحضور، الدكتور حسام محمد درويش، رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU.


وكان الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، أعلن عن اختيار مدينة الأقصر للفوز بجائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم"، وجاء هذا الاختيار بعد التصفية النهائية ومنافسة مع مدينة كيوتو باليابان، حيث فازت مدينة الأقصر بإجماع اللجنة الدولية العليا لجوائز أفاسو الذهبية وعددها 42 عضوا، وممثلًا من كل المؤسسات والهيئات الدولية والعالمية تقديرا لما تمثله مدينة الأقصر من مكانة عالمية كأيقونة للثقافة والحضارة الإنسانية.


وأوضح الدكتور حسام محمد درويش رئيس الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU، أن جائزة "عاصمة الثقافة والتاريخ والتراث الأولى في العالم" هي واحدة من الجوائز الرائدة التي يقدمها الاتحاد الإفريقي الآسيوي AFASU لتكريم المدن التي تمتلك إرثاً تاريخياً وثقافياً استثنائياً يسهم في إثراء الحضارة الإنسانية وتكون رمزاً للثقافة والتاريخ والحضارة وتمنح الجائزة للمدينة التي تتميز بجهودها في الحفاظ على التراث وتطوير الثقافة وتعزيز السياحة المستدامة وتعد الجائزة منصة دولية لتسليط الضوء على هذه المدن وإبرازها كوجهات سياحية وثقافية وتاريخية عالمية.

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