مصرع بائع تحت عجلات قطار فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي بائع مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات قطار حال محاولة استقلاله، بمحطة سكة حديد سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج إشارة من قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج بأنه أثناء محاولة "أيمن. ن" 50 عامًا بائع، استقلال قطار "القاهرة/ أسوان" عقب تحركه من محطة سكة حديد سوهاج اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، ما نتج عنه إصابته ببتر بالساقين من الفخذين.

وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، وتوفي عقب وصوله، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.