إصابة شقيقين في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت :

أصيب شخصان بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وجروح، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ربع نقل على طريق أولاد صقر باتجاه السعادات.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز أولاد صقر باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزي مصابين يدعيان: "سامي.و يبلغ من العمر 23 عاما ومقيم بقرية زور أبو الليل، وشقيقه "أحمد" 19 عاما.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة شقيقين من قرية زور أبو الليل جراء تصادم دراجة يستقلونها بسيارة ربع نقل وأحدثت إصابتهما.

وجرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لاسعافهما، وتحرير المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت الجهات المعنية.