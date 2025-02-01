رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالمحافظة

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية وفد مجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية برئاسة رزق الطرابيشي، للتهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية وتوليه منصب رئيس الجامعة لفترة ثانية.

حضر اللقاء الدكتور علي عبدالمحسن نائب رئيس الجامعة عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ ومن مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب صحفيين الإسكندرية؛ رامي ياسين سكرتير عام النقابة، شوكت سعد وهدى الساعاتي وكلاء المجلس، خالد الأمير، عضو المجلس مشرف عام النشاط.



وذكر بيان صادر عن نقابة الصحفيين بالإسكندرية، اليوم السبت، أن اللقاء شهد بحث أوجه التعاون بين النقابة الفرعية بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية؛ لمناقشة سبل توقيع بروتوكول تعاون يتضمن توفير خدمات تعليمية للصحفيين وأبنائهم بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الجامعية ضمن مشروع علاج نقابة الصحفيين.

كما تناول اللقاء أيضا أوجه التعاون بين نقابة الصحفيين وجامعة الإسكندرية في مختلف المجالات وسبل المشاركة أنشطة الخدمة المجتمعية بالإسكندرية.

وأهدى نقيب الصحفيين بالإسكندرية درع نقابة الصحفيين لرئيس جامعة الإسكندرية، مثمنا الجهود المبذولة داخل جامعة الإسكندرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المجتمعية والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.