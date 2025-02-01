طلقة طائشة.. مصرع طفل بطلق خرطوش في حفل زفاف بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقي طفل مصرعه جراء إصابته بطلق خرطوش خلال حفل زفاف بإحدى قرى محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يشير إلى مصرع طفل بقرية كفر الأشراف التابعة لمركز شرطة الزقازيق، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين مقتل الطفل جراء إصابته بطلق خرطوش أطلقه أحد الحضور بحفل الزفاف وأصاب الطفل عن طريق الخطأ.

تحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها والوقوف على أسبابها.

وجاء في المحضر أن الطفل يدعى ياسين.م.ع 13 عام بالمرحلة الاعدادية، أصيب عن طريق الخطأ بطلقات خرطوش على يد محمد.س 20 عاما طالب جامعي.

وتسلم الأهالي بقرية كفر الأشراف جثمان الطفل من مشرحة المستشفى، وشيع جثمانه في جنازة مهيبة وحزن ساد الأهالي.