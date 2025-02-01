وكيل تعليم المنيا يكشف لـ مصراوي موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

المنيا- جمال محمد:

اقتربت لجان الكنترول للشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا من الانتهاء من أعمال رصد الدرجات للطلاب، تمهيداً لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وقال صابر عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، لـ مصراوي، إن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستظهر خلال الأسبوع الجاري، وأنه يجرى حتى الآن رصد الدرجات للطلاب بعد انتهاء عملية التصحيح.

أضاف عبدالحميد أنه فور انتهاء عملية الرصد سيتم اعتماد النتيجة وإعلانها عبر الصفحة الرسمية للمديرية لجميع النتائج الخاصة بمديريات المحافظة التسع.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا أداها هذا العام نحو 116936 ألف طالب وطالبة في 493 لجنة.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر رابط الصفحة الرسمية الرسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا التي ستنشر النتائج كاملة ... اضغط هنا