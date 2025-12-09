الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

"متهم في نهاية العقد السادس من العمر.. منّ الله عليه بالأبناء.. بيد أنه لم يحفظ الحدود، واستغل براءة خمسة أطفال ذي خمسة أعوام، فكانوا لدنسه شهودًا".. بتلك الكلمات لخّصت النيابة العامة مأساة المجني عليهم من تلاميذ مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، وذلك قبل أن تصدر محكمة الجنايات برئاسة المستشار سمير علي شرباش قرارها اليوم بإحالة أوراق المتهم للمفتي.

الشيطان زيّن له سوء عمله رغم بلوغه من العمر أرذله

وركز المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف بالإسكندرية، في مرافعته على المفارقة المؤلمة بين سنّ المتهم وسنّ الضحايا، مشيرًا إلى أن الشيطان زيّن له سوء عمله رغم بلوغه من العمر أرذله، حيث انقاد خلف شهواته ليغتال براءة أطفالٍ لا يملكون من أمرهم شيئًا، ولا يدركون خبث نواياه.

دبّر جريمته في الخفاء

ووصفت النيابة الحالة التي وصل إليها الأطفال وأهاليهم، قائلة: "أطفال يتصببون دموعًا ويبكون دمًا.. وبين هذا وذاك تبكي المروءة"، مشيرة إلى أن المتهم استغل كونه "بستانيًا" ومسؤولًا عن الحديقة ليوهم الصغار بأنه يلعب معهم، بينما كان يدبّر لجريمته في الخفاء.

انحرف بأخلاقه السقيمة

وأكدت النيابة أن المتهم "انحرف بأخلاقه السقيمة"، وأن "الشرف في مكياله لم يكن من القيم النفيسة"، مطالبة المحكمة بأن يكون حكمها "القصاص العادل" لتطيب نفوس الصغار التي جزعت، وهو ما تحقق بقرار المحكمة اليوم بإجماع الآراء.

وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار سمير علي شرباش، أوراق المتهم بخطف وهتك عرض 5 أطفال داخل مدرسة دولية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، مع تحديد جلسة دور الانعقاد الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار بعضوية المستشارين طارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، ومحمود أحمد الغايش، وبحضور المستشار فيلوباتير ناصر وكيل النائب العام، وسكرتارية عمرو زكي.

وجاء قرار المحكمة استجابةً للمرافعة التي ساقتها النيابة العامة، ممثلةً في المستشار كريم عبد العزيز، رئيس نيابة الاستئناف، التي وصفت المتهم بـ"الذئب البشري" الذي خان الأمانة بعد 30 عامًا من العمل في محراب العلم، مطالبةً بتوقيع عقوبة الإعدام ولا شيء غيرها، "جزاءً وفاقًا لما استباحه من براءة صغارٍ لم يتجاوزوا الخامسة من عمرهم".

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثانِ المنتزه، والمقيدة برقم 4066 لسنة 2025 كلي المنتزه، إلى بلاغات تقدم بها أولياء أمور خمسة أطفال، بينهم ثلاث فتيات وولدان من مواليد عام 2020، تفيد بتعرّضهم لاعتداءات داخل غرفة جانبية بحديقة المدرسة، حيث استغل المتهم عمله كعامل خدمات لاستدراجهم موهمًا إيّاهم باللهو، ثم ارتكب أفعالًا تمثل انتهاكًا جسيمًا لسلامتهم الجسدية.

إحالة عاجلة وتهم مشددة

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد أن وجّهت له تهمتَي الخطف بطريق التحايل المقترنة بجناية هتك العرض، مع توافر ظروف مشددة، استنادًا إلى نصوص المواد 267/2، 268، 290/1، 3، 4 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و116 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

