قضية المنشار.. تأجيل محاكمة صغير الإسماعيلية القاتل لجلسة 20 يناير

كتب : أميرة يوسف

04:24 م 09/12/2025

طفل المنشار الكهربائي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:


قررت محكمة جنايات الأحداث بمحافظة الإسماعيلية، تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ”طفل الإسماعيلية” إلى جلسة 20 يناير 2026، وذلك استجابة لطلب هيئة الدفاع بعرض المتهم على الطب النفسي لإعداد تقرير شامل عن حالته النفسية والسلوكية وقت وقوع الجريمة.

وأوضح المستشار محمد حسين الجبلاوي، أن جلسة اليوم عُقدت سرية التزامًا بقانون الطفل، وشهدت حضورًا من أسرتي المتهم والمجني عليه، في ظل الاهتمام الكبير الذي أثارته تفاصيل القضية خلال الأسابيع الماضية.

وأشار الجبلاوي إلى أن فريق الدفاع طالب بعرض المتهم على لجنة نفسية متخصصة، مؤكدًا أن المؤشرات الأولية توضح وجود اضطرابات سلوكية تستوجب فحصًا دقيقًا من قبل الطب الشرعي النفسي.

في المقابل، شدد دفاع المجني عليه على “خطورة الواقعة”، مطالبًا بالإسراع في الإجراءات القانونية، ومؤكدًا ثقته الكاملة في مسار العدالة وكشف الحقيقة كاملة.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة خلال الجلسات المقبلة سماع الشهود والاطلاع على التقرير النهائي للطب النفسي، والذي سيشكل عنصرًا محوريًا في تحديد الوضع القانوني للمتهم

محكمة جنايات الأحداث محافظة الإسماعيلية قضية المنشار

