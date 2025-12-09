أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تعزيز مصداقية اختبارات التحول الرقمي ورفع قيمة الشهادات الممنوحة للمتدربين، وذلك خلال البث التجريبي لاختبارات "أساسيات التحول الرقمي" الذي شارك فيه 64 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس والباحثين من مختلف كليات الجامعة.

وأشار الجيزاوي إلى أهمية المتابعة الدقيقة لمنظومة الاختبارات وتسخير كافة الإمكانيات المطلوبة لتفعيل نظام المراقبة الذكية بالذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة ضمان أعلى مستويات الانضباط ومنع الغش والتأكد من هوية المتدربين.

وأوضح رئيس الجامعة أن معامل الحاسب الآلي بالجامعة جرى تجهيزها بالكامل باللوجستيات والبنية الأساسية اللازمة، وتم تركيب 60 كاميرا مراقبة ذكية، على أن يتم إضافة 60 كاميرا جديدة خلال الفترة المقبلة لتعزيز منظومة المتابعة والمراقبة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد سالم، مدير وحدة التدريب بالجامعة، أن وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها تحتل المرتبة 3 على مستوى 130 مركزًا على مستوى الجمهورية، وأنها تعمل على تطوير البنية التكنولوجية لدعم تطبيق النظم الحديثة في التدريب والاختبارات، مؤكداً أن نظام المراقبة بالذكاء الاصطناعي سيعزز الثقة في آليات التقييم ويرتقي ببيئة الاختبارات داخل الجامعة.