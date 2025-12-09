فريق طبي يستخرج حصوة من أنف سيدة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

نجح فريق طبي بمستشفى الواسطى المركزي شمال محافظة بني سويف في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر 30 عامًا، بعد حضورها للعيادة الخارجية وهي تعاني من انسداد مزمن في فتحة الأنف اليسرى، يصاحبه إفرازات متكررة لم تتوقف منذ فترة طويلة.

وبعد توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحص اللازم، تبين وجود جسم غريب متصلب داخل الأنف، ومع إجراء الأشعة المقطعية تبيّن أنه عبارة عن حصوة أنفية تكوّنت نتيجة جسم غريب مهمل منذ سنوات دون علم المريضة.

وعلى الفور، تم تجهيز المريضة وتحضيرها للعمليات، حيث نجح الفريق الطبي في استخراج الجسم الغريب باستخدام المنظار وتحت تأثير المخدر العام، في إجراء يتم لأول مرة داخل المستشفى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة حسن مديرة المستشفى، أن نجاح هذا التدخل يعكس التطور في مستوى الخدمة الطبية بالمستشفى، خاصة في إدخال تقنيات المنظار المتقدمة لعلاج الحالات الدقيقة في أقسام الأنف والأذن.