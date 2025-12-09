طوارئ في مطروح.. فرق الإنقاذ تنتشر بالشوارع للتعامل مع مياه الأمطار

تأجيل نظر استئناف "سفاح المعمورة" على حكم الإعدام لـ 4 يناير -صور

مرسى مطروح – محمد البدري:

أعلن اللواء محمد صحصاح، رئيس مدينة مرسى مطروح، رفع درجة الاستعداد القصوى في المدينة لمواجهة تداعيات حالة الطقس غير المستقر التي سادت المنطقة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

شهدت المدينة انتشارًا لفرق الطوارئ وسيارات الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس المدينة، بهدف التعامل السريع مع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار في المناطق المتضررة.

وجه اللواء صحصاح بانتشار فرق الطوارئ لإزالة تجمعات مياه الأمطار خاصة في مدخل المدينة، وشارع الريفية المطار، ومنطقة الكيلو 1 و 2، مع التأكيد على الاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين في هذه الأحياء، تحت إشراف نواب رئيس المدينة.

وأوضح رئيس المدينة أن جهود فرق الطوارئ متواصلة على مدار الساعة للتعامل مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز، والاستجابة لاستغاثات المواطنين بالمناطق السكنية الأكثر تضرراً من حالة الطقس المتقلب.

تهدف إجراءات الطوارئ إلى ضمان سرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المرور وسير المواطنين، خاصة في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والطريق الدولي.

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على فرق الطوارئ ورؤساء القرى بضرورة الاستعداد بأعلى درجات الجاهزية، وتكثيف جهود رفع التجمعات المائية باستخدام المعدات والسيارات على طول الطريق الدولي الممتد من رأس الحكمة شرقاً حتى حلازين غرباً، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية.

جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بسرعة التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

أعلنت مدينة مرسى مطروح عن استمرار عمل غرف عمليات المحافظة ومجلس المدينة على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى والبلاغات على الأرقام: 0464933158 / 0464935266.