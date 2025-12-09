إعلان

كسر بخط مياه على طريق "منوف- كمشوش" فى المنوفية -صور

كتب : أحمد الباهي

11:40 ص 09/12/2025
    غرق المنطقة المحيطة بالماسورة المكسورة
    وصور ماكينة للحفر قبل بدء أعمال الإصلاح

تسبب كسر بخط مياه رئيسي قطر 8 بوصات ، على طريق "منوف- كمشوش" في محافظة المنوفية، بجوار مدرسة فيوتشر للغات، في معاناة كبيرة للأهالي، بعدما وقع العطل قرابة الساعة العاشرة ليلًا أمس الإثنين، وظلت المياه تهدر لفترة طويلة وتغمر الطريق، ما أدى إلى ضعف وانقطاع المياه عن عدد من المنازل بالمنطقة المحيطة.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من استمرار تدفق المياه لساعات، وتأثر احتياجاتهم اليومية، خاصة مع توقيت العطل الليلي، وصعوبة الحركة على الطريق نتيجة تجمع المياه، مطالبين بسرعة التدخل واحتواء الأزمة لمنع تفاقمها.

من جانبها، تحركت الأجهزة التنفيذية بعد تلقى الشكوى، وأشرف وليد سالم رئيس مركز ومدينة منوف، على أعمال صيانة العطل بخط المياه، بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنوف، برئاسة المهندس أحمد القواس، ونجح التعامل مع الكسر وإصلاحه حفاظًا على سلامة المارة، واستجابة فورية لشكوى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة والتواصل المباشر مع الأهالي.

كسر بخط مياه المنوفية انقطاع المياه

