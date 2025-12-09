تداول 18 ألف طن بضائع في موانئ البحر الأحمر

5 دوائر تعود للصفر.. 139 مرشحًا في سباق انتخابي ساخن بالمنيا

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 9 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وجرى تداول 18000 طن بضائع و1000 شاحنة و99 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع و518 شاحنة و86 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع و482 شاحنة و13 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء السفينتين "Alcudia Express" و"الحرية"، بينما تغادر السفينتان "Poseidon Express" وأمل، وكان الميناء قد استقبل بالأمس ثلاث سفن وهي "Poseidon Express"، و"Pridge"، وأمل، وغادرت السفينتان "Alcudia Express" والحرية.

فيما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين: أور، وسينا، كما سجلت صالات الركاب وصول ومغادرة 2350 راكباً.