بينهم 4 أطفال.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا، فى مدينة سوهاج، وجرى نقله للمستشفى.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا من مستشفى سوهاج العام بوصول: "بدور. م" 35 سنة، "جنى. م" 10 سنوات، "تقى. م" 9 سنوات، "فاطمة. م" 9 سنوات، و"فرحة. م" 9 سنوات، ويقيمون حي راشد دائرة قسم شرطة ثان سوهاج مصابات بقئ وآلام بالبطن، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد "مكرونة".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.