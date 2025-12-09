إعلان

بينهم 4 أطفال.. تسمم 5 أشخاص من أسرة واحدة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

10:33 ص 09/12/2025

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم إثر تناولهم طعاما منزليا فاسدا، فى مدينة سوهاج، وجرى نقله للمستشفى.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا من مستشفى سوهاج العام بوصول: "بدور. م" 35 سنة، "جنى. م" 10 سنوات، "تقى. م" 9 سنوات، "فاطمة. م" 9 سنوات، و"فرحة. م" 9 سنوات، ويقيمون حي راشد دائرة قسم شرطة ثان سوهاج مصابات بقئ وآلام بالبطن، ادعاء تناول طعام منزلي فاسد "مكرونة".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

