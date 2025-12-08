المنيا - جمال محمد:

في جنازة مهيبة، شيّع المئات من أهالي محافظة المنيا، مساء اليوم الاثنين، جثامين أربعة مستشارين لقوا مصرعهم إثر تصادم سيارتين نصف نقل وملاكي بالأمس، مما أسفر عن وفاتهم واشتعال النيران في سيارتهم.

وبدأت مسيرة الجنازة من أمام نادي القضاة بكورنيش النيل بالمنيا وحتى مسجد الفولي، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن مدير الأمن، والقاضي المستشار هاني عبد الجابر رئيس نادي القضاة بالمنيا، والعديد من المستشارين بمحاكم المنيا وأسيوط وأقارب المتوفين. وتم تأدية صلاة الجنازة عليهم وتشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وكان الطريق الصحراوي الشرقي القديم جنوب محافظة المنيا، وبالتحديد بالقرب من مركز ملوي، شهد أمس الأحد حادث تصادم سيارة نصف نقل وأخرى ملاكي، ليتسبب الحادث المروع في وفاة المستشارين الأربعة أثناء عودتهم من عملهم بمحكمة ديروط، وإصابة اثنين من مستقلي السيارة نصف النقل.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بوقوع الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين أن المتوفين هم أربعة مستشارين بدائرة المدني الكلي بمحكمة ديروط، وهم: المستشار محمد محمد إبراهيم البكري، وشهرته محمد البكري، والمستشار مصطفى محمد مصطفى عصيدة، والمستشار إسلام حمدي كاشف، والمستشار محمد عبد الناصر محمد.

كما كشفت المعاينة الأولية عن اصطدام سيارتين ملاكي ونصف نقل بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، مما أسفر عن انفجار السيارة الملاكي ومصرع أربعة من مستقليها وتفحم جثثهم، وإصابة اثنين آخرين. وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين وقائد السيارة النصف نقل.

ونعت وزارة العدل في بيان رسمي عبر صفحتها المستشارين الأربعة الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى في طريق عودتهم من عملهم بعد أداء رسالتهم، كما نعت محكمة أسيوط الابتدائية المستشارين المتوفين، وكذلك نادي القضاة بالمنيا ونقابة المحامين.