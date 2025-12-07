جامعة بنها تفصل 6 طلاب لمخالفتهم الأعراف والقواعد الجامعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت جامعة بنها عن فصل 6 طلاب، لخروجهم عن التقاليد والأعراف الجامعية، بواقع 3 طلاب من كلية الآداب ببنها، و3 آخرين من كلية الفنون التطبيقية.

ومن جانبها، أعلنت كلية الفنون التطبيقية – جامعة بنها، عن صدور قرارات تأديبية بحق عدد من طلاب الفرقة الإعدادية، وذلك بناءً على ما انتهت إليه الجهات المختصة ومجلس تأديب الطلاب بالكلية، مبررة القرار بخروج الطلاب عن التقاليد والأعراف الجامعية.

وشملت القرارات توقيع عقوبة الفصل على كل من الطالب محمد و ص، الفرقة الإعدادية، بعقوبة الفصل النهائي من الكلية، مع إبلاغ الجامعات المصرية بما يترتب على ذلك من آثار.

الطالب يوسف أ، الفرقة الإعدادية، بعقوبة الفصل من الكلية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2025/2026، وما يترتب عليه من آثار.

وأكدت كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها أن هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على الانضباط الجامعي، والالتزام بالقواعد المنظمة لسلوك الطلاب داخل الكلية، بسبب عدم الالتزام بالضوابط والقيم الجامعية.

وفي السياق ذاته، قررت كلية الآداب – جامعة بنها فصل ثلاثة طلاب، في إطار حرصها على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين أبنائها، بما يكفل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة.

وأصدرت كلية الآداب جامعة بنها قرارًا إداريًا يقضي بفصل الطالب محمد خ، بالفرقة الثانية، والطالب مازن ا، الطالب ببرنامج المساحة والخرائط (برنامج مميز)، المستوى الأول، والطالب أدهم ح، الطالب ببرنامج المساحة والخرائط، المستوى الأول.

وجاء قرار الفصل كلية الآداب جامعة بنها لمدة الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026؛ لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية.