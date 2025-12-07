"بورصة للتمور".. خطوة استراتيجية بالوادي الجديد لغزو الأسواق العالمية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

في خطوة تهدف إلى إعادة رسم خريطة تجارة التمور في مصر، بحث اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مع الدكتور زكريا حمزة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة السلعية، إجراءات إطلاق "أول بورصة للتمور في مصر".

يأتي ذلك تزامنًا مع توجيهات القيادة السياسية للنهوض بإنتاجية وصناعة التمور وتعزيز مساهمتها في أسواق التصدير العالمية.

سباق مع موسم الحصاد

خلال اللقاء، وضع "الزملوط" إطارًا زمنيًا محددًا للمشروع، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من إجراءات إطلاق البورصة "قبل موسم حصاد التمور القادم".

وأشار المحافظ إلى أن الهدف ليس مجرد إنشاء منصة تداول، بل تأسيس منظومة تضمن "تسعيرًا عادلاً" لكافة الأطراف المعنية، وتحقق ريادة تنافسية للمنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية.

ولتفعيل ذلك، وجه المحافظ بضرورة التنسيق الفوري لعقد ورش عمل مكثفة تجمع المنتجين والمصدرين، لدراسة كافة الجوانب الفنية للمشروع وضمان تحقيق أقصى استفادة للمزارع والاقتصاد الوطني.

من المحلية إلى 18 دولة

تأتي هذه الخطوة تتويجًا لنجاحات المحافظة في ملف التصدير، حيث نجحت خطة التوسع -بتوجيهات المحافظ- في فتح أسواق جديدة لمحصول البلح في أكثر من 18 دولة حول العالم.

شملت الخريطة التصديرية أسواقًا أوروبية وعربية وآسيوية، كان آخرها صفقات مع كندا، روسيا، إندونيسيا، والمغرب، بالإضافة إلى أستراليا.

وتعتمد المحافظة في هذه الطفرة التصديرية، سواء للمنتج الخام أو المُصنع، على السمعة العالمية التي اكتسبتها تمور الوادي الجديد بفضل جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، وهو ما تسعى "البورصة السلعية" الجديدة لتعزيزه وتنظيمه مؤسسيًا.