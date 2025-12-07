"نظرات الناس قتلتها".. قصة شاب ذبح شقيقته في قنا والإعدام ينتظره

في مشهد صادم لم تستوعبه مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا، تحول منزل عائلة هادئة إلى مسرح لجريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب على ذبح شقيقته أمام عينيه بسبب الشك في سلوكها ونظرات الجيران، الجريمة هزّت أهالي المنطقة وأثارت صدمة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنطق المحكمة اليوم بالحكم النهائي.

- تفاصيل الجريمة

في فبراير 2025، وجدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جثة الفتاة "ر." مقتولة ذبحًا داخل شقتها، فيما كان شقيقها يجلس بجوار الجثة في حالة انهيار نفسي شديد.

وكشفت التحقيقات أن الشاب "ح." ارتكب الجريمة بسكين مطبخ، بدافع الشك في تصرفات شقيقته نتيجة ما اعتبره "نظرات الناس" أثناء زيارته لها، بعد ارتكاب الواقعة، توجه إلى الجيران واعترف بما فعل، طالبًا منهم إبلاغ الشرطة، لتتحرك أجهزة الأمن فورًا وتقبض عليه.

- الإجراءات القانونية والحكم

أحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي بدورها أحالته إلى محكمة جنايات نجع حمادي، والتي أصدرت حكمها، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا، الجريمة أثارت نقاشات واسعة حول مخاطر الشكوك المفرطة داخل الأسرة وأهمية توعية الشباب للابتعاد عن العنف.