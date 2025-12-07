بعد 4 أشهر زواج.. حكاية عروس قُتلت على يد زوجها بالمنوفية (صور)

عمّت حالة من الحزن والذهول أهالي قرية ميت برة بمركز قويسنا بعد وقوع حادث مأساوي هز القرية، إذ أقدم زوج على قتل زوجته العروس "كريمة.م"، البالغة من العمر 20 عامًا، داخل منزلهما بجوار مسجد النصر، بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواجهما.

- تفاصيل الحادث

أفاد مصدر من أهالي القرية أن خطوبة الزوجين تمت في مارس الماضي، فيما جرى الزفاف في يوليو، مشيرًا إلى أن العلاقة بينهما كانت طبيعية ولم تظهر عليها أي توترات خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا للمصدر، سمع بعض الجيران أصواتًا مرتفعة من داخل المنزل ظهر يوم السبت، قبل أن يُكتشف الحادث، لتتدخل قوات الشرطة وتلقي القبض على الزوج "أيمن.ج" 25 عامًا، مساعد على سيارة نقل، وقرروا التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات.

جرى نقل جثمان العروس إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث خضع للمعاينة الطبية والطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة والإصابات، والتي شملت اعتداء عنيف مع وجود آثار خنق وكدمات متعددة، في انتظار التقرير النهائي.

- لحظة خروج الجثمان من المشرحة

رصدت عدسة "مصراوي" لحظة خروج جثمان العروس من مشرحة مستشفى شبين الكوم التعليمي بعد الانتهاء من إجراءات التصريح بالدفن، وسط حالة من الحزن الشديد بين أفراد الأسرة الذين حضروا لاستلام الجثمان لنقله إلى مسقط رأسها في مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ومواراتها الثرى بعد ساعات طويلة من انتظار الإجراءات الرسمية.

وأشار شهود عيان إلى أن نقل الجثمان تأخر لساعات بعد وقوع الحادث، إذ لم تُستدعَ سيارة الإسعاف إلا في السابعة مساءً، رغم وقوع الاعتداء نحو الساعة الواحدة ظهرًا، ما أثار استياء بعض الجيران.

- التحقيقات

تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، واستكمال سماع أقوال الزوج والشهود، في انتظار التقرير النهائي للطب الشرعي الذي سيحدد بدقة سبب الوفاة والإصابات التي تعرضت لها الضحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الزوج المتهم.

