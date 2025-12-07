بسبب نظرات الناس.. شاب يذبح شقيقته في قنا والمحكمة تعاقبه

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود وهشام يحيى، وبأمانة سر محمد كحلاوي وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، شابًا بالإعدام شنقًا بعد إدانته بقتل شقيقته ذبحًا بدافع الشك في سلوكها، بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وترجع أحداث القضية إلى فبراير 2025، حين عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثة فتاة تُدعى ر.، مقتولة ذبحًا داخل شقتها، فيما كان شقيقها يجلس بجوار الجثة في حالة انهيار.

وكشفت التحريات أن المتهم ح. أقدم على قتل شقيقته باستخدام سكين مطبخ، بدافع الشك في سلوكها نتيجة ما وصفه بنظرات الناس له عند زيارته لها، وبعد ارتكاب جريمته، توجه المتهم إلى الجيران معترفًا بما فعل وطلب منهم إبلاغ مركز الشرطة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها اليوم بإعدامه شنقًا.