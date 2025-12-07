إعلان

منع رحلات البالون الطائر من التحليق في سماء الأقصر

كتب : محمد محروس

12:25 م 07/12/2025

البالون الطائر

الأقصر - محمد محروس:

قررت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، وقف رحلات البالون الطائر ومنعها من التحليق في سماء المدينة، وذلك بسبب زيادة سرعة الرياح وعدم استقرار الأحوال الجوية حرصًا على سلامة السائحين والعاملين في هذا القطاع.

وجاء قرار الإيقاف جاء بعد رصد أجهزة الرصد الجوي ارتفاعًا في سرعة الرياح عن المعدلات المسموح بها لإقلاع البالونات، حيث تجاوزت الحدود الآمنة للطيران المنخفض.

وأكد مصدر بمطار بالون الأقصر أن عمليات المتابعة الجوية مستمرة بشكل دوري، وسيتم السماح باستئناف الرحلات فور استقرار الأحوال الجوية وتراجع سرعة الرياح، مشيرًا إلى أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات الجهات المنظمة.

وتعد رحلات البالون الطائر من أبرز الأنشطة السياحية في الأقصر، حيث تمنح الزائرين تجربة فريدة لمشاهدة معابد البر الغربي ومزارع النيل من ارتفاعات شاهقة، وتشهد إقبالًا كبيرًا من السائحين من مختلف الجنسيات على مدار العام.

محافظة الأقصر البالون الطائر رحلات البالون الطائر

أخبار

